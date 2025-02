Erfolgreiches Faschings-Comeback in Rott

Genau fünf Jahre lang gab es in Rott keinen Faschingsball mehr. Mit dem „Musikerball“ wurde nun das närrische Treiben in der Lechraingemeinde wieder belebt und das überaus erfolgreich. „Volles Haus“, vermeldeten der ausrichtende Musikverein beim Blick auf die 150 Besucher, die das Pfarrheim bevölkerten. Verkleidet als Hippies, Pinguin, Klosterbruder oder Steampunk schwangen sie zu den flotten Rhythmen der Rotter Musikkapelle bis spät in die Nacht das Tanzbein oder es ging für einen Ratsch an die Bar. Dazwischen sorgten zwei Sketche für gute Laune und ein Auftritt der Apfeldorfer Mädchengarde für Kurzweil. „Das war ein gelungener Ball, der hoffentlich eine Fortsetzung findet“, waren sich viele gut gelaunte Besucher einig. (rh)

