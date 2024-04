Feuerwehr Rott plant mit Trachtenverein zwei Festwochenenden

Die 150-Jahrfeier der Feuerwehr Rott, die im kommenden Jahr ansteht, soll zeitgleich mit dem Gaufest stattfinden, das der Trachtenverein Rott ausrichtet.

Wahlen gab es in diesem Jahr keine. Deshalb standen bei der Jahresversammlungen der Rotter Feuerwehr die Berichte und die Ehrungen im Fokus. Feuerwehrvorstand Herbert Ruf freute sich bei der Begrüßung der 61 Anwesenden im Musikerheim, darunter Kreisbrandmeister Thomas Lindner und Rotts Bürgermeister Fritz Schneider über den guten Besuch. In seinem Bericht stand der Vereinsausflug im Vorjahr, der nach langer Pause wieder durchgeführt werden konnte, im Mittelpunkt.

Mehrere Mitglieder der Feuerwehr Rott werden befördert

Die zweitägige Tour führte die Rotter Feuerwehrler an den Bodensee und nach Ravensburg. Kommandant Martin Holzschuh berichtete im Anschluss über die Einsätze, Übungen und Lehrgänge der aktuell 67 Feuerwehrlern, davon acht Frauen und sieben Anwärter. „Im ersten Jahr nach Corona konnten wieder verstärkt Übungen und Lehrgänge durchgeführt werden“, erklärte Holzschuh. Bei 33 Einsätzen leisteten die Rotter Floriansjünger 360 Stunden. „Zusammen mit Übungen und Ausbildung waren es insgesamt über 1635 Stunden, die aufgewendet wurden“, ergänzte er, ehe sich Rotts Rathauschef Fritz Schneider bei der Wehr und deren Führung für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit bedankte.

An dem Abend wurden zudem einige der aktiven Mitglieder befördert. Die Urkunde zur Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau oder zum Oberfeuerwehrmann erhielten Lucia Hofmann, Markus Kemser, Frederik Reese und Michael Spring. Der zweite Kommandant Thomas Blank wurde Hauptfeuerwehrmann, Christoph Krötz für seine Tätigkeit als Jugendausbilder Atemschutzgerätewart zum Löschmeister ernannt, sowie Holzschuh in seiner Funktion als erster Kommandant zum Hauptlöschmeister. Alfred Keller und Christian Menhart wurden zudem für 40 Jahre aktive Dienstzeit mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Gold geehrt.

Gaufest und 150-Jahrfeier der Feuerwehr fallen 2025 in Rott zusammen

Abschließend blickte Ruf noch auf das Jubiläumsjahr 2025 voraus, in dem die Feuerwehr ihr 150-jähriges Gründungsfest feiert. Dazu wird es zusammen mit dem Rotter Trachtenverein, der das Gaufest ausrichtet, vom 4. bis 13. Juli 2025 zwei Festwochenenden im großen Bierzelt geben. „Wir bitten schon jetzt alle Vereine und die gesamte Bevölkerung sich diesen Termin vorzumerken, denn wir benötigen für dieses Fest jede helfende Hand“, schloss Ruf, ehe die Versammlung in geselliger Runde ausklang.

