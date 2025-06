Gelungene Auftaktveranstaltung

Die Räumlichkeiten des Tagespflegeteams in Rott waren durchflutet von der schwungvollen Stimmung der Veranstaltung „Klangvolles Heimatgefühl - Musik und Mundart im Miteinander“, die erstmalig für alle Interessierten am 28.05.2025 stattgefunden hat. Die Traditionsbewussten Rotter schenkten dem ortsansässigen Musikverein sowie Gedichten der beiden regionalen Mundartautorinnen Maria Schweiger und Marlene Nieberle Gehör. So konnten sich die Rotter SeniorInnen und heimatbezogenen Gäste schon mal gemütlich auf die Rotter Festwoche einstimmen. Das „Klangvolle Heimatgefühl“ wird auch 2026 wieder in der Tagespflege in Rott veranstaltet.

Icon Vergrößern Die SeniorInnen stimmen sich gemütlich auf die Rotter Festwoche ein. Foto: Tagespflege Rott Icon Schließen Schließen Die SeniorInnen stimmen sich gemütlich auf die Rotter Festwoche ein. Foto: Tagespflege Rott

