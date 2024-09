Vor über zehn Jahren wurde die Grund- und Mittelschule Rott für einen siebenstelligen Betrag aufwendig saniert. Unter anderem wurde dabei die Außenhülle gedämmt. Die Fassade ist an einigen Stellen aber inzwischen wieder sanierungsbedürftig. Die Gemeinde Rott will nun die Schadstellen an der Schule angehen.

