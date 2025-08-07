Gemeinderat Rott bespricht Sanierung von alten Wasserleitungen

Die Sanierung der alten Wasserleitungen im Ort und den Bau einer neuen Wasserreserve hat sich der Rotter Gemeinderat als großes Projekt für die nächsten Jahre vorgenommen. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause kam das Thema im Ratsgremium zum wiederholten Mal zur Sprache. Auf der Tagesordnung stand die Frage, ob ein zusätzlicher Teil aus dem Leitungsnetz in das Vorhaben mit einbezogen werden soll. „Es geht um die Leitung östlich der Weilheimer Straße, die aus den 50er-Jahren stammt und über die 15 Hausanschlüsse versorgt werden“, berichtete Rotts Bürgermeister Fritz Schneider. „Die ist aus Stahl, da kann man Lochfraß nie ganz ausschließen, bisher gab es da aber noch keine Schäden im Gegensatz zu anderen Abschnitten“, ergänzte Rotts Wassermeister Hermann Schwab, der in der Sitzung Rederecht bekam.

Sollte eine Sanierung durchgeführt werden, gilt es zu klären, wie sie technisch umzusetzen ist. Schwab brachte dabei eine Kombination aus Verlegung im Graben und einer Spültechnik ins Spiel. Auch der Trassenverlauf muss bedacht werden. „Die Leitung liegt fast durchgängig auf Privatgrund“, führte Schwab aus. Aktuell ist das kein Problem, aber bei einer Neuverlegung müsste die Gemeinde dafür Grunddienstbarkeiten bei den Grundstückseigentümern einholen. „Wenn wir das Thema in Angriff nehmen wollen, brauche ich einen entsprechenden Beschluss und ich muss mit den Besitzern reden“, meinte Schneider nach der Diskussion im Ratsgremium. Letztlich gab es im Gemeinderat keine Entscheidung über die Sanierung des angesprochenen Teils des Wasserleitungsnetzes. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister aber mit einem einstimmigen Votum, mit den Grundstückseigentümern bei einem Infoabend über die Grunddienstbarkeit zu sprechen. „Damit steht und fällt das Vorhaben, diesen Teil zu sanieren oder es bleibenzulassen“, schloss Schneider.