Gemeinderat Rott stimmt Bau des Beachvolleyballplatzes zu

Bereits zum zweiten Mal berät der Gemeinderat Rott über den vom Sportverein gewünschten Beachvolleyballplatz. Standortfrage und Fiunanzierung sind geklärt.

Viele Gemeinden verfügen bereits über einen Beachvolleyballplatz. Jetzt soll auch einer in Rott entstehen. Der TSV Rott stellte einen entsprechenden Antrag, der nun bereits zum zweiten Mal im Gemeinderat behandelt wurde. "Im Oktober haben wir den Bau schon befürwortet", erklärte Bürgermeister Fritz Schneider. Offen war damals der Standort. Der Sportverein brachte zwei Varianten ins Spiel. Die eine am Engelsrieder See westlich des Vereinestadels und die andere am Sportgelände auf der Rasenfläche östlich des Trainingsplatzes und südlich des Verkehrsübungsplatzes.

Der erstgenannte Standort wurde nach dem Abwägen der Vor- und Nachteile vom TSV inzwischen verworfen. "Den am Sportgelände habe ich zusammen mit TSV-Verantwortlichen bei einer Ortsbegehung angeschaut", führte Schneider aus. Hintergrund war auch die Frage, ob angesichts der in unmittelbarer Nachbarschaft von der Gemeinde geplante Laufbahn mit Sprunggrube ausreichend Platz ist. "Wir haben großzügig ausgemessen, und beides passt hin", sieht Schneider keine Probleme. Der Beachvolleyballplatz ist etwa 14 Meter breit und 22 Meter lang.

Rott schätzt Kosten für Sand auf bis zu 25.000 Euro

"Wegen der möglichen Förderung durch den BLSV müsste der TSV Bauherr der Anlage sein", ergänzte Schneider, der bei der ersten Schätzung von Kosten in Höhe von 23.000 bis 25.000 Euro ausging. Größter Kostenfaktor ist dabei der spezielle Sand, bei dem die Tonne mit rund 60 Euro zu Buche schlage. Bei angenommenen 250 Tonnen, die für das Platzbefüllen in etwa benötigt würden, kommen dabei 15.000 Euro zusammen. Über die Höhe der Förderung für dieses Projekt gab Schneider eine Bandbreite von 20 bis 50 Prozent an. Voraussetzung dafür ist ein lang laufender Nutzungsvertrag zwischen Gemeinde und TSV, der sich auch um die Pflege des Platzes kümmert. Der aktuell gültige Vertrag läuft 2025 aus. Eine Verlängerung mit einer vom BLSV geforderten Dauer von mindestens 25 Jahren ist nach Angaben des Bürgermeisters nach Rücksprache mit dem Sportverein, kein Problem.

Zur Diskussion stand am Ende letztlich, wie und in welcher Höhe die Gemeinde das Projekt unterstützt. "Wir können eine feste Summe oder eine prozentuale Beteiligung machen", erklärte Schneider. "Mein Vorschlag ist nach Abzug der BLSV-Förderung, den Rest zwischen Gemeinde und TSV zu gleichen Teilen aufzuteilen", meinte Gemeinderat Markus Rieder. Diese Idee bekam mit 11:2 Stimmen auch eine klare Mehrheit.

