In Rott hetzt ein frei laufender Hund ein Reh zu Tode

Xaver Scheidl mit seiner Frau Heidi an der Stelle, an der das Reh in seiner Panik immer wieder in den Stacheldrahtzaun gerannt und schließlich verendet ist.

Plus In Rott lässt eine unbekannte Person ihren Hund in der Natur von der Leine. Für eine tragende Rehgeiß hat das fatale Folgen. Meist bleiben derartige Vorfälle ungesühnt, aber diesmal gibt es einen Hinweis.

Von Margit Messelhäuser

Hunde gehören im Wald an die Leine. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch immer wieder gibt es Verstöße gegen diese Regel. In Rott hatte dies vor ein paar Tagen schlimme Folgen: Eine trächtige Rehgeiß wurde von einem Hund zu Tode gehetzt. Jetzt wollen Jagdpächter, Gemeinde und Landratsamt hart durchgreifen. Denn es gibt bereits einen Hinweis.

