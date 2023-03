Investitionen in Nachwuchs und erneuerbare Energien prägen Haushalt in Rott

In Rott wird in Kindergarten und Schule investiert. Eine fünfstellige Summe fließt in die Reduzierung des Verkehrslärms. Der Bürgermeister stellt den Haushaltsentwurf vor.

Mit dem Ärztehaus hat Rott ein Großprojekt abgeschlossen, auch wenn noch einige Rechnungen zu zahlen sind. Die Gemeinde hat allerdings schon den nächsten finanzielle Brocken vor der Brust. Den Entwurf des aktuellen Haushalts stellte Bürgermeister Fritz Schneider in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor.

Viel Geld fließt in den Anbau an die Schule für eine Mensa und einer Laufbahn für die Bildungseinrichtung. Hier sind 500.000 Euro angesetzt. Der Gemeinde sei in Aussicht gestellt worden, dass die Hälfte durch Fördermittel abgedeckt ist, so der Bürgermeister. Erst im kommenden und übernächsten Jahr größer ins Gewicht fallen wird voraussichtlich der Neubau des Kindergartens, weil die bisherigen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Roland Simon, Kämmerer der VG Reichling, sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sich die Kostenschätzung für das Projekt auf 4,2 Millionen Euro beläuft. Heuer sind dafür Planungskosten vorgesehen.

Aussegnungshalle in Rott soll heuer fertig werden

Weit fortgeschritten sind die Arbeiten an der Aussegnungshalle, die heuer zum Abschluss kommen sollen. Laut Kämmerer sind auf der Haushaltsstelle 100.000 Euro eingestellt. Die Fertigstellung des Gebäudes dauere etwas länger, weil der gemeindliche Bauhof viele Arbeiten übernehme und diese umsetze, wenn dafür neben den anderen Aufgaben Zeit sei, so Schneider. Handlungsbedarf besteht laut Rathauschef auch bei der Erweiterung des Friedhofs. "Wir haben noch Platz für drei Erdgräber." Aufgrund des Wandels im Bestattungswesen werde die Erweiterung aber kleiner ausfallen als noch vor drei Jahren geplant, informiert er.

Fünfstellige Summen sind für einen Lagerraum für die gemeindliche Gaststätte am Engelsrieder See sowie für die Sanierung von 20 Kanalöffnungen vorgesehen. "Die Deckel liegen zu tief in der Straße. Dadurch ist der Lärm erheblich, wenn Fahrzeuge darüberfahren. Wir wollen diese höher setzen", erläutert Fritz Schneider. Ein großes Projekt ist auch der Bau von zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Hier wird mit 300.000 bis 400.000 Euro kalkuliert, so der Kämmerer.

Keine Neuverschuldung geplant in Rott

Bei der Gewerbesteuer rechnet Rott mit knapp 400.000 Euro an Einnahmen, bei den Schlüsselzuweisungen mit 536.000 Euro und beim Anteil an der Einkommenssteuer mit knapp über einer Million Euro. Letztere Summe entspricht auch etwa der anfallenden Kreisumlage. An die VG werden knapp 173.000 Euro überwiesen. Laut Fritz Schneider kommt die Gemeinde ohne Neuverschuldung aus.

