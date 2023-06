Rott

12:00 Uhr

Konstante Zahlen und keine Aufregerthemen bei der Bürgerversammlung Rott

Plus 50 Personen hören den Vortrag von Bürgermeister Fritz Schneider bei der Bürgerversammlung in Rott. Es gibt wenig Grund zur Klage.

Von Uschi Schuster

Große Probleme scheinen den Rottern derzeit nicht unter den Nägeln zu brennen. Diesen Eindruck hinterließ der Zuspruch bei der Bürgerversammlung, der mit rund 50 Anwesenden deutlich geringer ausfiel als in der Vergangenheit, in der oft doppelt so viele Interessierte das Pfarrheim füllten.

Wenig Grund zur Klage hatte Rotts Bürgermeister Fritz Schneider etwa bei der Vorstellung der Finanzdaten der Gemeinde. „Wir tilgen jedes Jahr eine ordentliche Summe“, meinte Schneider beim Blick auf den Schuldenstand, der von zwei Millionen Euro im Jahr 2018 auf rund 1,16 Millionen Euro im vergangenen Jahr zurückging.

