Kontroverse Debatte um Unterkellerung des geplanten Kindergartens in Rott

Plus Die Planung für die Betreuungseinrichtung ist ein Streitfall im Gemeinderat Rott. Die Frage, ob es einen Keller geben soll, wird neu diskutiert. Gremium beschließt Nahwärmenetz.

Soll der neue Kindergarten in Rott einen Keller bekommen oder nicht? Diese Frage beschäftigte den Gemeinderat nicht nur in der Maisitzung. Auch in der jüngsten Zusammenkunft kam das Thema zur Sprache, weil inzwischen konkretere Kosten bekannt sind. „Wenn wir ihn nur als Lagerraum nutzen, kostet er circa 600.000 Euro, und wenn er voll ausgebaut werden soll, wird es wohl eine Million“, erklärte Bürgermeister Fritz Schneider, der sich im Mai gegen einen Keller ausgesprochen hatte, der vom Gemeinderat aber mehrheitlich befürwortet wurde. „Wir haben auch noch immer keinen konkreten Vorschlag, wie der Keller genutzt werden soll“, so Schneider, der diesen als zu kostspielig erachtet.

„Das wird ein finanzieller Rucksack für die nächste Generation“, warnte Schneider, der die Gesamtkosten ohne Keller auf etwa 5,5 bis 5,8 Millionen Euro bezifferte. Die Landjugend, die in der Vergangenheit als möglicher Kandidat für die Nutzung der Kellerräume galt, hat in der Zwischenzeit am Nordrand der Gemeinde hinter dem Edeka einen neuen Standort mit einer Containerlösung zugesagt bekommen und soll dort nach Angaben des Bürgermeisters auch noch längere Zeit bleiben.

