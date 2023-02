Neuer Standort für die Landjugend Rott steht fest

Rotter Gemeinderat beschließt Containerlösung. So viel soll das Projekt kosten.

Durch den Abriss des „Aquariums“, des alten Schulhauses an der Dießener Straße, vor knapp drei Jahren, verlor die Rotter Landjugend ihr Domizil im Keller. Danach folgte eine heimatlose Zeit, ehe die Jugend aus der Lechraingemeinde in die früheren Räume des Dorfmuseums im alten Pfarrhof in der Ortsmitte am Dorfplatz einzog. So richtig glücklich über diese Lösung war in Rott aber niemand. In den Räumlichkeiten fehlte es unter anderem an einem Wasseranschluss. Deshalb wurden in den letzten Monaten die Gespräche über einen neuen Standort für die Landjugend intensiviert.

Die Container für das neue Landjugendheim in Rott gibt es schon

Die Ergebnisse dazu wurden zuletzt im Gemeinderat präsentiert. „Es freut mich, dass heute so großes Interesse herrscht“, sagte Bürgermeister Fritz Schneider mit Blick auf den voll besetzten Schulungsraum der Feuerwehr. Dort fand die Ratssitzung statt, da das Pfarrheim wegen des Theaters belegt war.

Der Bürgermeister teilte die gute Nachricht gleich mit: Das Landjugendheim soll westlich hinter dem Edeka-Markt platziert werden. Dafür soll kein neues Gebäude gebaut, sondern mehrere Wohncontainer zur Heimstätte für die Landjugend zusammengesetzt werden. „Wir haben bereits vier Container, die an der Kläranlage stehen, wir bräuchten nur noch einen Sanitär-Container“, berichtete Schneider.

Der neue Standort für das Landjugendheim hinter dem Edeka-Markt in Rott. Foto: Uschi Schuster

Ein paar Aufarbeitungen an den Containern sind allerdings notwendig. Sie benötigen neue Böden und es müssten Elektro- und Wasserinstallationen gemacht werden. „Mit einem Dach wäre auch eine PV-Anlage möglich“, ergänzte Schneider, der auch eine erste Kostenschätzung für das gesamte Projekt präsentierte. Allerdings sei ein Dach nicht zwingend nötig .„Ohne Dach wird es circa 70.000 Euro kosten, dazu kommen noch die Arbeitsstunden des Bauhofs.“ Selbst im schlechtesten Fall blieben die Kosten für das Projekt unter 100.000 Euro.

Gemeinderat in Rott einigt sich auf zeitnahe Lösung

Schneider schließt nicht aus, dass die Landjugend vielleicht auch im Keller des neuen Kindergartenanbaus oder nach der geplanten Sanierung auch wieder im alten Pfarrhof unterkommen könnte. „Wir brauchen aber eine zeitnahe Lösung“, meinte Gemeinderat Andreas Wohlleib, was auch Landjugend-Chef Korbinian Paul, der Rederecht bekam, unterstrich. „Der Keller im Kindergarten wäre auch nicht schlecht, das wird allerdings erst in einigen Jahren etwas. Wir brauchen aber bald eine Lösung“, sagte Paul.

In der anschließenden Diskussion kamen auch eine mögliche Eigenleistung der Landjugend bei dem Projekt zur Sprache und der Zeitfaktor. Der Bürgermeister rechnet für die Planung mit einem Dreivierteljahr. „Bitte drückt auf die Tube“, bat Paul vor der Abstimmung. Und die fiel dann sehr deutlich aus. Ohne Gegenstimme beschloss der Gemeinderat den Flächennutzungsplan für das zukünftige Landjugendheim hinter dem Edeka-Markt zu ändern und den Auftrag für die Planung zu vergeben.