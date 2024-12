Generationswechsel im Rotter Veteranenverein nach 35 Jahren

Nicht nur das Gedenken an die Gefallenen der Kriege steht beim Veteranen- und Soldatenverein Rott am Volkstrauertag im Mittelpunkt. Der Verein hält an diesem Tag traditionell auch seine Hauptversammlung ab. Die stand in diesem Jahr in Zeichen des Abschieds, da Vereinschef Otmar Schilcher im Vorfeld bereits angekündigt hatte, nach 35 Jahren im Amt bei den Wahlen nicht mehr zu kandidieren.

Roland Halmel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Soldatenverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Veteranenverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis