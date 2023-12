Rott

17:30 Uhr

Perchten veranstalten ein feuriges Spektakel am Dorfplatz von Rott

Mathias Perthaler führte den Lechroaner Pass“ an und tanzte in Rott als Hexe um das Feuer, um Wintergeister zu vetreiben.

Plus Die Perchten vom „Lechroaner Pass“ vertreiben die bösen Wintergeister auf dem Rotter Dorfplatz.

Von Roland Halmel

Von Ende November bis in den Januar hinein sind sie unterwegs, um die bösen Geister des Winters auszutreiben. Die Rede ist von den Perchten, die im Bayern, Österreich, der Schweiz und Südtirol dieses Brauchtum pflegen. In den Lechrain-Gemeinden war diese Tradition bisher nicht so bekannt. Das könnte sich fortan möglicherweise ändern, denn ein Tiroler hat diesen Brauch in seine neue Heimat gebracht.

Der „Lechroaner Pass“ als schaurige Brauchtumspflege

Mathias „Matti“ Perthaler“ kommt ursprünglich aus Kufstein und lebt mittlerweile im südlichen Landkreis, genauer in Rott mit seiner Frau und Tochter. Der Tiroler war mit seinen österreichischen Landsleuten, als „Bleiboch Pass“ schon früher im benachbarten Dießen am Ammersee aufgetreten. Daraus entstand die Idee eine eigene Perchtengruppe, eine „Pass“, zu bilden. Einige Freunde von Perthaler ließen sich davon begeistern und so entstand der „Lechroaner Pass“, die im letzten Jahr bereits einige Auftritte hatten.

