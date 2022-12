Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts in Rott

Zwei Männer geraten in Rott in einen handfesten Streit. Ein 32-Jähriger wird dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach einem Streit zwischen zwei Männern in Rott ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 27-jährige Tatverdächtige sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer im Alter von 27 und 32 Jahren am Sonntagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weilheimer Straße in Rott in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu wechselseitigen tätlichen Angriffen. Dabei griff der Jüngere von beiden zu einem Staubsaugerrohr und schlug mehrmals auf den Kopf seines Gegenübers bis zu dessen Bewusstlosigkeit ein und trat den am Boden liegenden mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf. Das 32-jährige Opfer musste schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei erlitt der Mann eine Schädelfraktur und zahlreiche Einblutungen, befindet sich jedoch nach Aussagen der Ärzte außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige flüchtet

Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte noch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Haftrichter wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts vorgeführt. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck dauern an. (AZ)

