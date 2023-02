Rott

Rott will ein Nahwärmenetz für die Dorfmitte

Die Spielwiese nördlich des bestehenden Rotter Kindergartens (rechts). Dort soll der neue Kindergarten gebaut werden, in den möglicherweise auch die Heizzentrale für das Nahwärmenetz kommen soll.

In Rott sollen die gemeindeeigenen Gebäude an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden. Die Planungen gehen voran.

Bereits vor rund zwei Monaten beschäftigte sich der Rotter Gemeinderat mit einem möglichen Nahwärmenetz für gemeindeeigene Gebäude in der Dorfmitte. Zwei Vertreter der Landsberger Energieagentur Lena stellten dabei ihre Überlegungen vor, wie ein solches Wärmenetz aussehen könnte, und welche Standorte für eine Heizzentrale möglich wären. Nun beschäftigte sich der Gemeinderat erneut mit diesem Thema und beschloss, wie man weiter vorgehen will.

