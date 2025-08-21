Schnelles Internet auch abseits des Dorfgebiets

Die Versorgung mit schnellem Internet im Außenbereich von Rott und in den Weilern rund um die Lechraingemeinde lässt derzeit noch zu wünschen übrig. Das soll sich aber demnächst ändern. Die öffentliche Ausschreibung für den Breitbandausbau von 52 Anschlüssen in diesem Bereich ging an die Deutsche Telekom.

Rund 42 Kilometer Glasfaserkabel will die Telekom in Rott verlegen

Den entsprechenden Vertrag unterschrieben Rotts Bürgermeister Fritz Schneider und Julian Höger von der Telekom, die im Rahmen des Ausbaus rund 42 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und acht Verteiler aufstellen wird. Für das Projekt sind Kosten von rund 1,25 Millionen Euro veranschlagt. Abzüglich der Fördergelder von 1,12 Millionen Euro beläuft sich damit der Eigenanteil der Gemeinde auf 124.500 Euro. „Mit dem Abschluss dieses Vertrags ebnen wir den Weg für viele unserer Bürger und Bürgerinnen künftig Zugang zu schnellem Internet zu erhalten, heutzutage ein entscheidender Standortfaktor und bedeutender Schritt in Richtung Zukunft“, meinte Schneider bei der Vertragsunterschrift. „Durch den Glasfaserausbau schaffen wir in den festgelegten Erschließungsgebieten eine leistungsfähige und zukunftssichere Infrastruktur für unsere Gemeinde“, ergänzte Schneider.

„Wir danken der Gemeinde für das entgegengebrachte Vertrauen und wir freuen uns, dass wir mit unserem Konzept den Wünschen der Gemeinde am nächsten gekommen sein“, erklärte Höger, der zudem versprach, beim Ausbau die neueste Internet-Technik zu verwenden. Gleichzeit wies die Telekom darauf hin, dass der Glasfaseranschluss nicht von alleine ins Haus kommt. „Immobilienbesitzer müssen ihre Zustimmung geben und Mieter müssen einen Glasfaser-Tarif buchen“, erläuterte Höger. Entsprechende Schreiben an die Betroffenen Eigentümer und Mieter wird die Telekom verschicken. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.telekom.de/glasfaser. Für die Umsetzung des Projekts hat der Telekommunikationsriese jetzt 29 Monate Zeit, sprich bis Anfang 2028. „Den Glasfaserausbau im Innenbereich von Rott macht die Telekom eigenwirtschaftlich, das heißt ohne Kosten für die Gemeinde, vermutlich zeitgleich“, berichtete Schneider auf Nachfrage.