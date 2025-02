Rott beteiligt sich weiterhin am Anrufsammeltaxi im Landkreis Landsberg

Seit knapp zwei Jahren gibt es im Landkreis Landsberg das Anrufsammeltaxi (AST). Dreißig Kommunen, darunter auch Rott, beteiligten sich an dem Probebetrieb, der Ende März ausläuft. Das Ratsgremium der Lechraingemeinde beschäftigte sich jetzt mit der Frage, ob die Gemeinde sich an dem Projekt, das auch vom Landkreis gefördert wird, weiter beteiligt. „Das Landratsamt schreibt, dass es ein großer Erfolg ist“, teilte Rotts Bürgermeister Fritz Schneider in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Im gesamten Landkreis wird das Anrufsammeltaxi von etwa 1800 bis 1900 Personen genutzt.

Die Anzahl der Fahrten vom Landsberger Hauptplatz nach Rott, für die ein Einzelnutzer acht Euro bezahlen muss, waren bisher aber noch recht überschaubar. Von März bis Dezember 2023 wurde das AST, das nur in Zeiten ohne Busverkehr angeboten wird, für 18 Fahrten genutzt. Im Zeitraum von Januar bis Juli 2024 verdoppelte sich die Zahl auf immerhin 36 Fahrten. Der Kostenanteil der 1700-Einwohner-Gemeinde Rott für diese Fahrten belief sich in Summe für ein Jahr auf knapp 1400 Euro. „Im Vergleich zu anderen Kommunen ist das sehr wenig. Es gibt welche, die zahlen einen fünfstelligen Betrag, die haben aber deutlich mehr Fahrten“, erklärte Schneider.

Neuer Vertrag für das Anrufsammeltaxi in Rott läuft vier Jahre

Nach dem Auslaufen des bisherigen Vertrags möchte das Landratsamt das Projekt verlängern. Voraussetzung dafür ist aber eine finanzielle Beteiligung der Kommunen. Die müssen dafür tiefer in die Tasche greifen, da die Tarife und damit auch die Kosten für die Gemeinden deutlich steigen. „Die Entgelte sollen um 9,5 Prozent angehoben werden“, erläuterte Schneider. Die Laufzeit des neuen Vertrags sei auch deutlich länger als der zweijährige Probebetrieb. „Die Leistung wurde für vier Jahre ausgeschrieben“, berichtete Schneider, wobei weitere Kostenanpassung während der Laufzeit nicht ausgeschlossen sind. Nach kurzer Diskussion über das Für und Wider des Anrufsammeltaxis stimmte der Rotter Gemeinderat mit einer Gegenstimme für die Weiterführung des Vertrags mit dem Landkreis.