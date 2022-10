Rott

17:06 Uhr

Ständiger Diakon Martin Pfuff: Zum Dienen berufen

Martin Pfuff ist nun Ständiger Diakon in der Pfarrkirche in Rott.

Plus Martin Pfuff wird von Bischof Bertram Meier zum Ständigen Diakon in Rott geweiht. Der 52-jährige Steuerberater will für die Menschen da sein.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Bischof Bertram Meier weihte während eines feierlichen Gottesdienstes am 8. Oktober fünf Männer zu Ständigen Diakonen. Einer der neu geweihten ist Martin Pfuff aus der Pfarrei Heilige Familie in Rott. In seiner Festpredigt betonte Bischof Bertram die große Bedeutung, die der diakonische Dienst für die ganze Kirche habe: "Ich weihe Sie nicht hinauf, ich weihe Sie hinunter in die Niederungen des Lebens."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen