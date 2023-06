Traktorfahrer flüchtet bei Rott vom Unfallort

Die Polizei Landsberg sucht Zeugen für einen Unfall zwischen Rott und Apfeldorf. Ein Traktorfahrer soll Verursacher sein.

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 49-jährige Autofahrerin gegen 16.45 Uhr von Rott in Richtung Apfeldorf. Dabei kam ihr auf ihrer Spur ein grüner Traktor entgegen, der eine ältere Dame mit Rollator überholte. Die Autofahrerin habe dem landwirtschaftlichen Fahrzeug in den Graben ausweichen müssen und habe sich dabei ihre vordere Stoßstange beschädigt, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg.

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um Hinweise. (AZ)