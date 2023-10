Motorradfahrer aus dem Kreis Landsberg wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 71-jähriger Motorradfahrer stößt bei Rottenbuch mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Klinik.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Ellenator - einem Fahrzeug, das so konzipiert ist, dass es auch Jugendliche fahren dürfen - auf der B23 von der Echelsbacher Brücke kommend in Richtung Rottenbuch. Er wollte nach links in Richtung Engle abbiegen und verringerte dabei seine Geschwindigkeit.

Gleichzeitig scherte ein 71-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Motorrad nach links aus, um den Ellenator zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt - ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 36.000 Euro, so die Polizei. (AZ)

