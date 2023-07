Ruethenfest Landsberg 2023: Programm, Termine und alle Infos

Auch in diesem Jahr reist Landsberg zurück in die frühe Neuzeit: Das Ruethenfest Landsberg 2023 wird gefeiert. Hier gibt es alle Infos rund um Programm, Termine und Parken.

Es ist ein Fest mit echter Tradition, denn das Ruethenfest Landsberg gibt es schon seit dem Jahr 1647. Die Feierlichkeiten lassen sich auf den Brauch des "Ruethen"-Brechens zurückführen, bei dem Schüler und Schülerinnen gemeinsam mit ihren Lehrkräften durch die Stadt ziehen. Bis heute ist es ein historisches Fest für Kinder, bei dem es sich um die Geschichte Landbergs dreht - unter anderem dargestellt in Form von Musik, Theater und Kulinarik.

Auch in diesem Jahr findet das Ruethenfest Landsberg statt und es ist einiges geboten. Neben Märkten, Konzerten und der Feuershow feiert das Stadttheater Landsberger Bühne e.V. stolz ihr bereits 60. Jubiläum.

Sie wollen mehr über das Ruethenfest Landsberg 2023 erfahren? Alle Infos rund um Programm, Termine und Preise finden Sie hier.

Programm: Alle Termine vom Ruethenfest Landsberg 2023

Das Ruethenfest Landsberg 2023 beginnt am Mittwoch, 19. Juli und endet am Sonntag, dem 23. Juli. Die Fest-Tage sind vollgepackt mit verschiedenen Darbietungen und Konzerten. Hier finden Sie eine Übersicht aller Termine im Programm:

Mittwoch, 19. Juli 2023:

15 – 22 Uhr, Infanterieplatz: Ruethenfest-Markt

19.30 Uhr, Hauptplatz: Eröffnung des Ruethenfestes Landsberg 2023

Donnerstag, 20. Juli 2023:

15 – 22 Uhr, Infanterieplatz: Ruethenfest-Markt

19 Uhr, Pfarrhof: Akkordeonorchester

19 Uhr, Stadttheater: Theater der landsberger bühne e.V.

20 Uhr, Hauptplatz: Konzert der Stadtkapelle

Freitag, 21. Juli 2023:

15 – 22 Uhr, Infanterieplatz : Ruethenfest-Markt

: Ruethenfest-Markt ab 15 Uhr, Lechstraße , Bayertor , Sandauer Tor, Schloßberg : Lagerleben

, , Tor, : Lagerleben ab 17 Uhr (bis Sonntag, 21 Uhr), Lunapark: Landsberger Bogenschützen, "Zirkusvirus", die Malteser

ab 17 Uhr (bis Sonntag, 21 Uhr), Roßmarkt: Freye Ritterschaft zu Landsberg

ab 19 Uhr, Altstadt: Historisches Altstadttreiben

19 Uhr, Klosterkirche: "unitedcembali" Konzert

19 Uhr, Stadttheater: Theater der landsberger bühne e.V.

20.30 Uhr, Hauptplatz : Moriskentänzer

: Moriskentänzer 21 Uhr, Arkadenhof, Hl. Geist Spital: Tourdion-Ensemble

ab 21 Uhr, Hauptplatz : Fakirshow und Feuershow mit Artistica Anam Cara

Samstag, 22. Juli 2023:

ab 11 Uhr, Infanterieplatz , Sandauer Tor, Bayertor , Lechstraße , Schloßberg : Ruethenfest-Markt und Lagerleben

, Tor, , , : Ruethenfest-Markt und Lagerleben ab 13 Uhr, Lechhaus, Sandauer Tor, Hauptplatz : Standkonzerte verschiedener Kapellen

Tor, : Standkonzerte verschiedener Kapellen ab 14 Uhr, Stadtgebiet: Großer historischer Festzug durch die Altstadt

17 Uhr, Hauptplatz : Einmarsch der Landsknechte, der Schweden, der Kaiserlichen Eskorte, der Herolde und Tanzgruppen, Prolog des Ruethenfestherolds

: Einmarsch der Landsknechte, der Schweden, der Kaiserlichen Eskorte, der Herolde und Tanzgruppen, Prolog des Ruethenfestherolds im Anschluss, Altstadt: Altstadttreiben mit Markt

mit Markt 19 Uhr, Stadttheater: Theater der landsberger bühne e.V.

19 Uhr, Säulenhalle: Trinità Konzert

Sonntag, 23. Juli 2023:

7.30 Uhr, Stadtgebiet: Weckruf

10.30 Uhr, Hauptplatz : Auftritt der Fahnenschwinger

: Auftritt der Fahnenschwinger ab 11 Uhr, Infanterieplatz , Sandauer Tor, Bayertor , Lechstraße , Schloßberg : Markttreiben und Lagerleben

, Tor, , , : Markttreiben und Lagerleben ab 13 Uhr, Lechhaus, Sandauer Tor, Hauptplatz : Standkonzerte verschiedener Kapellen

Tor, : Standkonzerte verschiedener Kapellen ab 14 Uhr, Stadtgebiet: Großer historischer Festzug durch die Altstadt

17 Uhr, Hauptplatz : Einmarsch der Landsknechte, der Schweden, der Kaiserlichen Eskorte, der Herolde und Tanzgruppen, Prolog des Ruethenfestherolds

: Einmarsch der Landsknechte, der Schweden, der Kaiserlichen Eskorte, der Herolde und Tanzgruppen, Prolog des Ruethenfestherolds 19 Uhr, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt : Schlussgottesdienst

: Schlussgottesdienst im Anschluss, Altstadt: Altstadttreiben

20 Uhr, Hauptplatz : Großes Abschlusskonzert der Stadtjugendkapelle

Ruethenfest Landsberg 2023: Alle Preise im Überblick

Für manche Events wird ein Festabzeichen benötigt. Der Vorverkauf für die Tickets ist bereits am 1. Juli 2023 gestartet und endet am Mittwoch, dem 19. Juli zum Start des Ruethenfestes. Zu erwerben sind die Tickets im Historischen Rathaus am Hauptplatz, sowie im Reisebüro Vivell. Die Tribünenkarten gibt es beim Ruethenfestverein und ebenfalls im Reisebüro Vivell. Für Kinder bis einschließlich 15 Jahre ist der Eintritt frei. Das sind alle Tickets und Preise im Überblick:

Vorverkauf: 14 Euro

ab 19. Juli: 17 Euro

Preise für die Tagesfestzeichen:

Mittwoch, 19. Juli, Eröffnung: 5 Euro

Freitag, 21. Juli., Historisches Altstadttreiben : 5 Euro

: 5 Euro Samstag, 22. Juli, Festzug, Historische Tänze: 8 Euro

Sonntag, 23. Juli, Fahnenschwinger, Festzug, Historische Tänze: 10 Euro

Preise für die Landsknechtstribüne:

Eröffnung, Historische Tänze, Abschluss 10 Euro

beide Festumzüge 6 Euro

Preise für die Schwedentribüne:

Eröffnung, Historische Tänze, Abschluss 6 Euro

beide Festumzüge 10 Euro

Sitzplätze bei allen übrigen Veranstaltungen 5 Euro

Anreise zum Ruethenfest Landsberg 2023: Wo kann man parken?

Im Zuge der Ruethenfestveranstaltungen ist der Zugang zur Innenstadt gesperrt - das Betreten des Geländes ist nur mit einem Festzeichen möglich.

Mit dem Auto kann man die Tiefgarage Lechstraße im Westen oder die Tiefgarage Schloßberg im Osten nutzen. Außerdem gibt es einen Großparkplatz auf der Waitzinger Wiese und Behindertenparkplätze stehen beim dem westlichen Infanterieplatz zu Verfügung.

Für Notfälle ist der BRK-Sanitätsdienst im Historischen Rathaus vor Ort, es gibt eine Erste-Hilfe-Stelle vom Roten Kreuz und eine Sammelstelle für verloren gegangene Kinder. Zudem ist Kindern und Jugendlichen das Kaufen, Mitführen und Konsumieren von alkoholhaltigen Getränken untersagt. Weitere Informationen zum Ruethenfest Landsberg 2023 finden sie auf der Webseite der Veranstaltung.