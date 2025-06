Doppelter Totalschaden nach Unfall in Unterführung

Am Samstag kam es gegen 9.45 Uhr zu einem Auffahrunfall an einer Unterführung auf der Staatsstraße 2054 kurz vor Schwabhausen. Laut Polizeibericht fuhr dort eine 63-jährige Autofahrerin beinahe ungebremst in den Pkw einer an der Unterführung verkehrsbedingt wartenden 58-Jährigen.

Aufgrund des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt, die Verursacherin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallverursacher war betrunken und hat keinen Führerschein

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Unfallverursacherin keinen Führerschein hat und alkoholisiert gefahren war. Bei der Frau wurde deshalb eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)