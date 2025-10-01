Rundgang durch das neue Landsberger Jugendzentrum

Im Winter war Baubeginn, im Februar wurde Richtfest gefeiert, und nun ist das neue Landsberger Jugendzentrum mit moderner Optik auf der Zielgeraden. Bei einem Pressetermin gaben Architekt und Projektleiter beim Bauamt, Stephan Schönmetzler, sowie die Pressesprecherin der Stadt, Angelika Urbach, Einblick in die Räume und das Konzept.

Wie ein Riegel liegt das neue Jugendzentrum in der Lechstraße zwischen Ignaz-Kögler-Gymnasium und dem Caritas-Gebäude, lang und schmal. Da die schmale Seite zur Straße schaut, wirkt es auf den ersten Blick kleiner als es mit seinen 1700 Quadratmetern Bruttofläche ist. Tatsächlich beherbergt es vier große Gruppenräume, dazu vier Räume für Musik und Bandproben mit schallreduzierendem Ausbau, einen großen Cafébereich mit Küche und Lagerräumen sowie einen über beide Stockwerke ansteigenden Veranstaltungssaal für 400 Gäste. Dazu Büros, Aufzug, Treppenhaus, Sanitäranlagen, Technikraum – und viel Licht, das über große Fenster hereinkommt, die auf der Nordseite auch den Blick auf den Lech freigeben.

Das Landsberger Jugendzentrum kommt ohne zusätzliche Dämmung aus

Großzügig und modern, breite Gänge, viel Sichtbeton und Nutzestrich als Boden. Gebaut aus Ultraleichtbeton mit einer massiven Wandstärke von 50 Zentimetern, kommt das Jugendzentrum ohne zusätzliche Dämmung aus und hat zudem einen hohen Schallschutz. Die Betonfassade bleibt, wie sie ist und sei damit wartungsarm, so Stephan Schönmetzler, Projektleiter beim städtischen Bauamt, beim Pressetermin vor Ort. „Der Beton ist langlebig und damit nachhaltig.“ Mit seiner geringen Höhe und dem leicht nach Süden abfallenden, begrünten Dach füge sich das Gebäude gefällig in seine Umgebung ein.

Icon vergrößern Die Visualisierung zeigt, wie das neue Landsberger Jugendzentrum aussehen soll. Foto: Friedrich-Poerschke-Zwink Architekten Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Visualisierung zeigt, wie das neue Landsberger Jugendzentrum aussehen soll. Foto: Friedrich-Poerschke-Zwink Architekten

Derzeit ist der Außenbereich noch gekiest, Gabelstapler und Bagger fahren umher. Bis zum Eröffnungstermin am 6. Dezember soll er asphaltiert sein, zum Gymnasium hin werde noch eine Wiese mit Bäumen und Sitzpodesten angelegt, erklärt Schönmetzler. Gleich hinter der Eingangstür im Süden liegt der lange Gang, von dem alle Räume erreichbar sind, und ebenso Aufzug und Treppenhaus, in das Licht über eine Lichtluke im Dach fällt.

Der Innenausbau im neuen Landsberger Jugendzentrum hat begonnen

Der Innenausbau hat begonnen, Elektrokabel und Abluftrohre sind zu sehen und ebenso die Unterkonstruktion der Decke. Der Sichtestrich wurde bereits eingebracht, Gruppenräume werden noch mit dunkelgrauem Linoleum ausgelegt, die Wände teilweise mit Holzpaneelen verkleidet, so auch im Veranstaltungsraum, der auch Akustikpaneele erhalten und mit einer flexibel aufstellbaren Bühne ausgestattet werden soll. Im Café, dem wohl wichtigsten Treffpunkt im Jugendhaus, wurde eine Wand bereits mit einer Holzkonstruktion versehen: Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit bekommen, Wände selbst zu gestalten. Dafür sind auch Schienensysteme, in die beispielsweise Bilder eingehängt werden können, vorgesehen.

Icon vergrößern Projektleiter Stephan Schönmetzler vor dem neuen Jugendzentrum in der Lechstraße in Landsberg. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Projektleiter Stephan Schönmetzler vor dem neuen Jugendzentrum in der Lechstraße in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Viele Details seien in Zusammenarbeit mit einem Arbeitskreis, der sich vorwiegend aus Mitgliedern des Jugendbeirats zusammensetzte, beraten worden, so Pressesprecherin Angelika Urbach. Begehungen mit Jugendlichen hätten stattgefunden, weitere seien geplant. Für die offene Jugendarbeit im Jugendzentrum beschäftigt die Stadt vier Pädagogen, dazu kommen zwei Mitarbeitende im Freiwilligen Sozialen Jahr sowie ein Praktikant. Bis zur Eröffnung wollen diese mit dem Jugendbeirat eine Nutzungsbeschreibung erarbeiten, dabei würde Wert auf einen kulturellen Fokus gelegt, sagt Urbach.

Demnach sind Beteiligungsformate wie Tanzen, Nähen, Kochen, Cocktails mixen, Singen sowie künstlerische und handwerkliche Workshops gewünscht und natürlich Partys und Konzerte im Veranstaltungssaal. Abseits der vielen Angebote sind Kicker, Billard und ein Spielbereich Treffpunkte. Auch die „Junge Bühne“ wird im neuen Jugendhaus einen festen Raum bekommen. Noch laufen einige Ausschreibungen für den Innenausbau, beispielsweise Malerarbeiten und für Möbel. Projektleiter Schönmetzler zeigt sich jedoch sicher, dass der Eröffnungstermin wie geplant am 6. Dezember stattfinden kann und das Bauprojekt im geplanten Kostenrahmen von rund zehn Millionen Euro bleiben wird.

Das neue Landsberger Jugendzentrum: Bilder vom Rundgang auf der Baustelle Icon Galerie 41 Bilder In der Lechstraße in Landsberg entsteht derzeit das neue Jugendzentrum. Unsere Redaktion war bei einem Rundgang auf der Baustelle dabei.

Dass künftige Konzept im Jugendzentrum Kernsäulen des Konzepts im Landsberger Jugendzentrum sind laut Pressesprecherin Angelika Urbach künftig Jugendkulturveranstaltungen und ein offener Treffpunkt mit Café, Jugendkultur für Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren sowie Jugendkultur für Jugendliche ab 14 Jahren sowie Heranwachsende und junge Erwachsene von 18 bis 27 Jahren. Konzeptionell sei geplant, den Fokus weiterhin auf die Altersgruppe der 14- bis 21-Jährigen zu legen und das Jugendkulturzentrum insbesondere für diese im Alltag attraktiv zu machen. Mit der Eröffnung des Neubaus erwartet das pädagogische Team des Jugendzentrums aufgrund des neuen Standorts einen Anstieg der täglichen Besucherzahlen. (AZ)