Ein Kabarettist im Lockdown

Martin Frank tritt im Stadttheater an einem Abend gleich zwei Mal auf. Das Thema Corona steht im Mittelpunkt

Endlich wieder Publikum, das einen spüren lässt, wie ein Programm ankommt: Da tritt ein doch mittlerweile recht bekannter Kabarettist wie Martin Frank vor lauter Begeisterung an einem Abend in derselben Stadt auch zwei Mal hintereinander auf, damit trotz starker Kartennachfrage alle Vorschriften wie Abstände und Vorstellungslänge eingehalten werden.

Die Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum schaffte es und damit konnte der vor Corona geplante Schlusspunkt der Saison 2020/2021 so auf die Bühne gebracht werden, dass alle Interessierten Kabarett live im Stadttheater genießen konnten. Sie wurden nicht enttäuscht: Die Zuschauer erlebten einen spielfreudigen, mitteilungsbedürftigen Martin Frank, der sein Programm „Einer für alle – alle für keinen“ pausenfrei und vermutlich trotz Zeitlimit vollständig auf die Bühne brachte.

Worum geht es? Eigentlich um alles, um das Leben an sich: Martin Frank redet sich durch Besonderheiten und Abgründe menschlichen Daseins, knüpft Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem kunterbunten Fleckerlteppich, der – erwartbar – im Bauernhof seiner niederbayerischen Heimat ausliegt. Natürlich geht es um Corona und Lockdown und die damit einhergegangenen Veränderungen, die die Kulturszene besonders zu spüren bekam. Systemrelevant? „Unsere Künstler sind das nicht, aber Finger weg von der Bundesliga!“ Martin Frank erzählt von Weiterbildung auf dem Gurkenflieger, Homeschooling mit Nichten und Neffen und Hausarbeit. Schließlich ist mit „Homeoffice in der Unterhos’n“ doch kein Geld zu verdienen, meint zumindest Franks Papa. Für bezahlbare Arbeit müsste in die Gummistiefel geschlüpft werden.

Frank erzählt vom Kochen, Fenster putzen und Spülmaschine einräumen und hat sich allerlei Gedanken gemacht – nicht nur zu Vegetariern und dem Stellenwert des Fleisches oder Blüten des Datenschutzes, der Klassenfotos unmöglich macht. Ergebnis. „Die Leut san empfindlich worn.“ Es fehle ein gewisses Maß an Empathie. Heilbar durch eine Änderung der Perspektive? Möglich, zumindest führt Frank ein paar zwar teils komische, aber durchaus einleuchtende Beispiele an. Dass sich Martin Frank zu Beginn der Vorstellung selbst als „Florian Silbereisen des Kabaretts“ ankündigt – ist das nun mehr oder weniger gelungen? Das sei den Zuschauern überlassen.