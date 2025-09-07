Sachbeschädigung am Schongauer Bahnhof

In der Nacht von Freitag auf Samstag berichtete ein Zeuge von Vandalismus am Bahnhof in Schongau mit, teilt die PI Schongau mit. Gegen 23.30 Uhr habe er einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er versuchte, eine am Bahnsteig verankerte Entwässerungsrinne herauszureißen.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung floh der junge Mann zunächst über die Gleisanlagen, konnte jedoch kurz darauf von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Bei der Personalienfeststellung fiel zudem ein deutlicher Alkoholgeruch auf.

Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem 17-jährigen Jugendlichen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft einen beträchtlichen Wert von über zwei Promille. Der Jugendliche wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und anschließend an seine Tante überstellt.

An der Entwässerungsrinne entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr. (AZ)