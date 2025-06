Unbekannte schlagen Scheibe eines geparkten Autos an

In der Zeit vom 12. bis zum 24. Juni hat ein bislang unbekannter Täter die hintere linke Fesnterscheibe eines Toyota Aygo eingeschlagen, der in der Kivostraße in Kaufering abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, wurde dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)