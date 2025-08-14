Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Sachbeschädigung in Landsberg: Anhänger mit Farbe verunreinigt

Landsberg

Sachbeschädigung in Landsberg: Anhänger mit Farbe verunreinigt

Eine unbekannte Person hat einen Anhänger in der Max-Friesenegger-Straße verunreinigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, um den Vorfall aufzuklären.
    • |
    • |
    • |
    Die PI Landsberg sucht nach Zeugen.
    Die PI Landsberg sucht nach Zeugen. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Die Polizeiinspektion Landsberg berichtet über Vandalismus in Landsberg. In der Zeit von Dienstabend bis Mittwochvormittag, 13. August, verunreinigte ein bislang unbekannter Täter demnach einen Anhänger, der in der Max-Friesenegger-Straße abgestellt war, mit Farbe, die sich nicht mehr gänzlich entfernen ließ. Die Polizei Landsberg bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden