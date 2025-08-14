Sachbeschädigung in Landsberg: Anhänger mit Farbe verunreinigt

Die Polizeiinspektion Landsberg berichtet über Vandalismus in Landsberg. In der Zeit von Dienstabend bis Mittwochvormittag, 13. August, verunreinigte ein bislang unbekannter Täter demnach einen Anhänger, der in der Max-Friesenegger-Straße abgestellt war, mit Farbe, die sich nicht mehr gänzlich entfernen ließ. Die Polizei Landsberg bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung. (AZ)
Landsberg
