Sportwagen in der Landsberger Altstadt mit Gegenstand beworfen

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich am Freitag gegen 22.30 Uhr in der Hubert-von-Herkomer-Straße in Landsberg ereignet hat. Dabei wurde ein hochwertiger Sportwagen mit einem Gegenstand beworfen.

Nach Darstellung der Polizei nahm der Geschädigte einen lauten Knall wahr. Als er später sein Fahrzeug genauer in Augenschein nahm, stellte er einen frischen Schaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Der 37-Jährige geht laut Polizei davon aus, dass sein Fahrzeug mit einem Gegenstand beworfen wurde, als er den Knall hörte. Zum Tatzeitpunkt sollen am Hauptplatz mehrere Personen gestanden sein.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)