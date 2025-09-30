Firmenfahrzeug wird in der Schlossberggarage angefahren

In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. August, und Freitag, 19. September, ist ein in der Schlossberggarage in Landsberg abgestelltes Firmenfahrzeug beschädigt worden. Das Fahrzeug war während der Urlaubsabwesenheit des Eigentümers in der Tiefgarage geparkt. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)

