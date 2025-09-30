Icon Menü
Sachbeschädigung in Landsberger Schlossberggarage: 3500 Euro Schaden an Firmenfahrzeug

Landsberg

Firmenfahrzeug wird in der Schlossberggarage angefahren

Der Eigentümer bemerkt nach seinem Urlaub einen Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Landsberger Schlossberggarage.
    Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Landsberger Schlossberggarage. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. August, und Freitag, 19. September, ist ein in der Schlossberggarage in Landsberg abgestelltes Firmenfahrzeug beschädigt worden. Das Fahrzeug war während der Urlaubsabwesenheit des Eigentümers in der Tiefgarage geparkt. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)

