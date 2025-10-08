Termin geändert: Geländer in der Neuen Bergstraße wird in den Herbstferien saniert

Die Stadt Landsberg informiert, dass sich die für den 15. und 16. Oktober vorgesehenen Straßenunterhaltsarbeiten in der Neuen Bergstraße verschieben. Das mit den Arbeiten beauftragte Unternehmen habe den geplanten Einsatz krankheitsbedingt absagen müssen. Die Maßnahme könne jedoch in den Herbstferien nachgeholt werden. Neuer Termin ist Donnerstag bis Freitag, 6. bis 7. November.

In ersten Reaktionen auf die Bekanntgabe der Baumaßnahme, mit halbseitiger Sperrung und Ampelschaltung, hatten sich einige Leserinnen und Leser unsere Zeitung darüber beschwert, dass die Arbeiten nicht in den Ferien durchgeführt werden. Dabei hatte die Stadt für den Zeitraum des Schulbusverkehrs am Morgen und gegen Mittag eigentlich eine Ausnahmeregelung vorgesehen.

An der Neuen Bergstraße in Landsberg kommt ein spezielles Kranfahrzeug zum Einsatz

Im Rahmen einer im April durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, dass das Holzgeländer entlang der Neuen Bergstraße gesichert werden muss. Dafür kommt ein spezielles Kranfahrzeug zum Einsatz, mit dem die Holzpfosten rückseitig an der Stützmauer neu verankert werden. Während der Bauarbeiten wird die Neue Bergstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann in beiden Fahrtrichtungen erfolgen, jedoch mit einer Ampelregelung

Die Arbeiten stellen dabei keine dauerhafte Lösung dar, sondern eine erforderliche Sicherungsmaßnahme, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Sie seien notwendig, um die Verkehrssicherheit bis zum geplanten Neubau des Geh- und Radwegs in der Neuen Bergstraße zu gewährleisten. Wie mehrfach berichtet, steht eine Umgestaltung der Neuen Bergstraße schon seit einigen Jahren im Raum, damit diese insbesondere für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer wird.

In der Kurve der Neuen Bergstraße dürfen Radfahrer nicht überholt werden

Die Fraktionen der Landsberger Mitte und der Grünen hatten im Stadtrat eine Übergangslösung beantragt: Mit einem noch recht neuen Verkehrszeichen soll darauf hingewiesen werden, dass Radfahrerinnen und Radfahrer im Kurvenbereich der Neuen Bergstraße nicht überholt werden dürfen. Seit Anfang August ist bergauf vor der Kurve ein entsprechendes Schild aufgestellt.

.