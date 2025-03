Der alte Haupteingang der Grundschule ist Geschichte

Wo kürzlich noch der Haupteingang und die Aula der Grundschule Kaufering stand, klafft nun ein Loch. Die Schule wird seit geraumer Zeit saniert und erweitert. Um zu gewährleisten, dass auch in Zukunft genügend Platz für die Schülerinnen und Schüler sowie den Ganztagsbedarf vorhanden ist, soll zudem ein Teil des Neubaus um ein weiteres Geschoss aufgestockt werden. Die Sanierung und Erweiterung kosten nach aktuellen Schätzungen über 20 Millionen Euro. Zum Schulbeginn 2026 soll das Großprojekt stehen und bezugsfertig sein. Die Klassen werden in der Zwischenzeit in Containern unterrichtet.

