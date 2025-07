Engagierte Gespräche im Biergarten

Trotz großer Hitze hatte der Biergarten des Emminger Hofs in St. Ottilien zahlreiche Mitglieder zur Sommer-Gesprächsrunde angelockt, nachdem die berühmten 100 Tage nach der Bundestagswahl abgelaufen waren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten in der Diskussion die Frage, was die Politikwende den Wählern gebracht habe. Nicht alle Erwartungen und Versprechungen - so der Kreisvorsitzende der Seniorenunion, Heinz Haaf – habe die neue Regierung inzwischen erfüllt; verständlich bei einer Koalitionsregierung, die man nicht als Liebesheirat bezeichnen könne.

So kreisten die Gespräche vor allem um die Mütterrente und die Senkung der Energiekosten - beides Versprechen der Union, die in der Vorwahlrhetorik stark strapaziert auf eine rasche Umsetzung hoffen ließen. Deutlich kam die Enttäuschung zum Ausdruck, dass der Gesetzentwurf zur Mütterente einen möglichen Beginn erst mit erheblicher Verspätung vorsehe. So bleibe, laut Haaf, der Respekt gegenüber den Müttern dabei auf der Strecke. Positiv vermerkt wurde in der lebhaften Diskussion, dass der Koalitionsausschuss zumindest die Abschaffung der Gasumlage und die Deckelung der Netzentgelte auf den Weg gebracht habe. Dies bedeute für Privathaushalte, Familien und die Wirtschaft ab dem 1. Januar 2026 eine erhebliche Entlastung bei den Energiekosten.

