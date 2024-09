Im barocken Rittersaal des Exerzitienhauses in St. Ottilien überreicht Sparkassen-Vorstandsmitglied Roland Böck (rechts) einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro an Doris Pospischil, Organisatorin und Vorständin des Vereins „Kultur am Ammersee e.V.“ sowie Bruder Odilo Rahm vom Kloster St. Ottilien.

Foto: Stephan Sieg