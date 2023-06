101 Jahre gelebter Sportsgeist in Scheuring

Plus Auch nach über 100 Jahren wächst die Mitgliederzahl des FC Scheuring. Grund genug, diesen Umstand fünf Tage lang mit Sport-Stammtisch, Turnieren und Partys zu feiern.

Der FC Scheuring musste pandemiebedingt die Festwoche zum 100-jährigen Bestehen verschieben. Jetzt feiern die Scheuringer zum Trotz vom 7. bis 11. Juni 101 Jahre FC Scheuring noch spektakulärer.

Denn schließlich ist seit dem Gründungsjahr 1922 nicht nur viel Zeit vergangen, sondern auch eine Menge passiert. Politische und sportliche Ereignisse haben den Verein und seine Mitglieder seitdem geprägt. Aus kleinen Anfängen konnte sich der Verein entwickeln. Hier ein kleiner Rückblick zu den Anfängen aus der Chronik des Vereins: