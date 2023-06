Scheuring

30 Jahre Black Ink Verlag: Und sie machen immer noch, was sie wollen

Plus Nikolai Vogel und Kilian Fitzpatrick vom Black Ink Verlag aus Scheuring stoßen mit einem Fest auf die nächsten 30 Jahre mit außergewöhnlichen Lesungen und Publikationen an.

Von Vanessa Polednia

Damit Texte fernab der Mainstream-Bestseller eine Chance haben, gelesen zu werden, und niemand mehr bei Autorenlesungen die Augen zufallen: So lässt sich wohl die Motivation für 30 Jahre Verlagsarbeit der Freunde Nikolai Vogel und Kilian Fitzpatrick zusammenfassen. Mit einem Poesiefest wollen sie diesen Umstand nun standesgemäß mit viel Text und Musik feiern.

Mit ihrem Verlag beweisen sie seit drei Jahrzehnten, das man nicht ins hippe Berlin ziehen muss, um in der Literatur- und Kunstbranche erfolgreich zu sein. Manche Landsberger – und vor allem die Scheuringer und Fuchstaler – erinnern sich vielleicht noch an die beiden jungen Studenten, die 1997 den Kulturförderpreis des Landkreises erhalten haben. Im Jahr 2007 folgte der Bayerische Kunstförderpreis in der Sparte Literatur. Die Freunde gründeten den Black Ink Verlag 1993 in Scheuring, da waren sie noch Studenten. Kilian Fitzpatrick, Jahrgang 1972, ist in Scheuring aufgewachsen. Nikolai Vogel, 1971 in München geboren, hat seine Jugendjahre in Fuchstal verbracht und sein Abitur am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg gemacht, Fitzpatrick besuchte das Ignaz-Kögler-Gymnasium.

