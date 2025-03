Auffahrunfall an der Kreuzung bei Gut Lichtenberg

Am Dienstagnachmittag hat sich an der Kreuzung bei Gut Lichtenberg zwischen Scheuring und Kaufering ein Auffahrunfall ereignet. Nach Darstellung der Polizei befuhren zwei Autofahrer die Verbindungsstraße Kaufering-Scheuring in Richtung Kaufering. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2027 musste der Vorausfahrende aufgrund kreuzenden Verkehrs anhalten. Der nachfolgende Fahrer übersah das und fuhr auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (AZ)

