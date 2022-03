Scheuring

vor 16 Min.

Bauvorhaben: In Scheuring wird in diesem Jahr kräftig investiert

Nach einem Jahr der Planungen steht nun in Scheuring das Jahr der Realisierung an. Dabei steht unter anderem auch die Lechrainhalle auf der Agenda. der Gemeinde.

Plus Nach einem Jahr der Planungen soll nun das Jahr der Realisierungen folgen. Um aber alle Projekte wie vorgesehen in Angriff nehmen zu können, muss Scheuring einen Kredit aufnehmen.

Von Walter Herzog

„Jetzt ist die Zeit für neue Investitionen“, das sagte Bürgermeister Konrad Maisterl im Zuge der Haushaltsberatungen 2021, nachdem er das Jahr 2020 zum Planungsjahr ausgerufen hatte. Aber man spricht ja vom Haushaltsplan, und so gehen Planungen und die Realisierung von anstehenden Vorhaben jährlich Hand in Hand. Zudem sind nicht alle Projekte auch in einem Kalenderjahr abzuschließen. So lohnt dann doch auch immer wieder ein Blick in den Finanzplan, der im aktuellen Haushaltsplan 2022 bis in das Jahr 2025 geplante Ausgaben listet.

