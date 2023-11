Die Musiker vom bLechtett sind verrückt nach Blasmusik

Mit einem Konzert unter dem Motto „Ährensache – die Zeit ist reif!“ feiert das bLechtett sein 25-jähriges Bestehen. Dabei wird die erste CD vorgestellt.

Das kleine „b“ steht für Blechblasinstrumente, das große „L“ im Schriftzug bLechtett für die Verbundenheit zum Heimatfluss. Diese zeichnet ein Septett, das nun seit 25 Jahren besteht, aus. Verrückt nach Blasmusik und inspiriert durch Kultbands wie German Brass oder Canadian Brass, beschlossen Petra Iral und Martin Schamper, Mitglieder der Trachtenkappelle Scheuring, im Frühjahr 1998 eine eigene Bläsergruppe zu gründen. Und das gemeinsam mit Armin Knie, in dessen Wohnzimmer geprobt wurde, und Peter Fuchs, dem Flügelhornisten, Trompeter und Sänger, der stets Stimmung ins hohe Blech bringt.

Von der ursprünglichen Gruppe sind noch drei Mitglieder dabei

Den ersten Auftritt hatte die Gruppe als musikalischen Umrahmung eines Gottesdienstes des Scheuringer Trachtenvereins. Motiviert wagten die damals jungen Musiker, nach intensiven Proben, 1999 die Anmeldung zum Kammermusikwettbewerb – der Bezirksentscheid ging an sie. Auch das erste Ensemblekonzert des Bezirks Lech-Ammersee unter dem Motto „klein aber fein“, brachte viel Anerkennung und die Scheuringer Lechrainhalle sei aus allen Nähten geplatzt, erzählen die Musiker. Mit Posaunist Michael Grabmaier bildeten sie ein Jahr später ein Quintett.

Als 2008 das musikalische Multitalent Markus Hillebrand (Posaune und Bariton), der Noten mit seinem guten Gehör aus dem Kopf niederschreiben kann, und Schlagzeuger Simon Schmid dazukamen, konnten sie in die bayerisch-böhmische Blasmusik, sowie in die modernen Genres wechseln. Zum zehnjährigen Bestehen spielten sie das erste ganz große Konzert. Das Ensemble war gefragt für Unterhaltungsmusik und abwechslungsreiche Konzerte, wie 2011 unter dem Motto „Liebe ist …“.

So war die Gruppe noch 2008 in seiner ursprünglichen Besetzung zusammengestellt. Foto: Blechtett (Archivbild)

Nach dem Weggang von Simon Schmid übernahm Stefan Weihmayer den Posten des Rhythmusgebers. Stets gut gelaunt und mit einer großen Bandbreite an Musikstilen gibt er mit Power den Beat an. Einen Wechsel gab es auch, als sich Armin Knie und Michael Grabmaier aus familiären Gründen zurückzogen. So stellte sich die Gruppe um Managerin Petra Iral, die mit zehn Jahren begann Flügelhorn zu spielen und nicht nur dieses „singen“ lässt, wie ihre Kollegen schwärmen, neu auf. Martin Schamper, der musikalische Leiter und ein Blasmusik-Allrounder, wechselte von der Tuba zum Bariton und der Posaune.

In der Coronazeit entstand die Idee für eine eigene CD

Die Faszination Blechblasmusik sei für alle ungebrochen. Sowohl bei der Urbesetzung als auch bei den im Laufe der Zeit hinzugekommenen und Tubist Thomas Schmid, dem jüngsten bLechtett-Spross. Mit toller Stilistik und „fettem“ Tubasound treibe er die erfahrenen „Alten“ an. Improvisationstalent und Spielfreude hat das bLechtett bei Familien- und Firmenfeiern, in Biergärten und -zelten, weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt gemacht.

Während Corona übten die Musiker allein zu Hause, jeder spielte seine Stimme ein und nahm sie mit dem Handy auf. „Diese Videos habe ich zusammengeschnitten, sodass ein gemeinsam gespieltes Stück daraus wurde. Das Experiment funktionierte und klang erstaunlicherweise gut“, freut sich Petra Iral. Die Idee einer eigenen CD war geboren, die Aufnahmetage und die anschließende Abmischung der Stücke, in die Günter Schwarz viel Zeit und Mühe investierte, entwickelten sich zu einem Projekt, dass sie noch eine Weile begleiten würde.

Tickets für das Jubiläumsfest in Kaufering gibt es noch

Im Herbst 2021 kam zusammen mit dem Vorstand Rudi Aumiller vom FC Scheuring der Gedanke auf, dem Verein zum 100-jährigen Bestehen eine eigene Hymne zu widmen. Petra Iral und Markus Hillebrand stellten sich der Herausforderung. Sie komponierten die Melodie und schrieben die Texte. Beim großen Galaabend im Juni 2023, bejubelten die begeistert mitsingenden Gäste die gelungene Überraschung. Nach 25 Jahren wechselvoller Geschichte auf verrückte, spannende und schöne gemeinsame Erlebnisse zurückzublicken, ist für das bLechtett „Ährensache“. Gefeiert wird an zwei Abenden im Leonhardisaal in Kaufering und dabei die erste CD vorgestellt.

Für Samstag, 2. Dezember, gibt es nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr. Am Sonntag, 3. Dezember, ist Beginn um 19 Uhr. Tickets können telefonisch im Vorverkauf bei Petra Iral unter 0174/9657144 oder bei Thomas Schmid, 015783628167 erworben werden.

