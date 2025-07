Scheuring: Entscheidung zum Nahwärmenetz und Beratungsbedarf bei PV-Anlagen auf Dächern

Die LENA Service GmbH und VR-Bürger Energie Landsberg bieten Gemeinden derzeit an, auf deren Liegenschaften PV-Anlagen zu installieren. Mit dem Thema befasste sich kürzlich auch der Gemeinderat Scheuring. Laut Bürgermeister Konrad Maisterl wurde aber kein Beschluss gefasst, weil zuvor Punkte geregelt werden sollen. Der Dachstuhl der Schule sei in einem Zustand, dass eine Erneuerung laut Bürgermeister „kein Fehler“ wäre. Es stelle sich aber die Frage, ob er in der jetzigen Form wieder hergestellt werde oder mit Blick auf das Gewicht der PV-Anlage weitreichendere Maßnahmen nötig wären.

Die Lechrainhalle wiederum hat schon eine PV-Anlage auf dem Dach. Der Vertrag dazu läuft aber laut Bürgermeister ab. Nun gehe es um die Fragen, ob die Gemeinde diese in Eigenregie weiter betreibe, ob sich diese mit einer weiteren verknüpfen lasse und was eine mögliche neue Anlage koste.

Kostenschätzung für Ingenieursleistungen beläuft sich auf über 100.000 Euro

Ein Beschluss wurde vom Gemeinderat aber bei der Frage gefasst, welches Ingenieurbüro die Umstellung der kommunalen Gebäude auf das entstehende Nahwärmenetz sowie die Sanierung oder Erneuerung der Heizungsanlagen bei Schule, Feuerwehr, Kindergarten, Turnhalle und Lechrainhalle koordinieren sollen. Fünf Firmen hatten sich um den Auftrag geworben, den Zuschlag erhielt das Büro Konrad Hecht aus Tutzing. Laut Bürgermeister liegt die Kostenschätzung bei 107.000 Euro brutto.