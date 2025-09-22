Scheuringer eröffnen Radweg und der Landkreis investiert weiter ins Wegenetz

„Kleine Strecke, große Bedeutung“ – mit diesen Worten fasste Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl die Bedeutung des sanierten Radwegs zum Haus der Naturfreunde-Klosterlechfeld zusammen. Rund ein Kilometer Weg wurde erneuert. Während die Strecke zwischen Stausee und Naturhaus wegen des Naturschutzgebiets nur geschottert werden durfte, erhielt der Abschnitt hinauf zum Naturfreundehaus eine Asphaltdecke. So wird die teils steile Passage für Radfahrer deutlich sicherer und besser befahrbar. Das Projekt ist nur eines von vielen im Landkreis Landsberg.

