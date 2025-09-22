Icon Menü
Scheuring eröffnet sanierten Radweg und der Landkreis investiert weiter ins Radwegenetz

Scheuring

Scheuringer eröffnen Radweg und der Landkreis investiert weiter ins Wegenetz

In Scheuring wird der instand gesetzte Radweg zum Naturfreundehaus offiziell eröffnet. Der Ausbau des Radwegenetzes im gesamten Landkreis Landsberg voran.
Von Vanessa Polednia
    Der Radweg in Scheuring, vorbei am Oskar-Weinert-Haus der Naturfreunde-Klosterlechfeld, wurde verlegt und geschottert. Die Zufahrt wurde geteert.
    Der Radweg in Scheuring, vorbei am Oskar-Weinert-Haus der Naturfreunde-Klosterlechfeld, wurde verlegt und geschottert. Die Zufahrt wurde geteert. Foto: Thorsten Jordan

    „Kleine Strecke, große Bedeutung“ – mit diesen Worten fasste Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl die Bedeutung des sanierten Radwegs zum Haus der Naturfreunde-Klosterlechfeld zusammen. Rund ein Kilometer Weg wurde erneuert. Während die Strecke zwischen Stausee und Naturhaus wegen des Naturschutzgebiets nur geschottert werden durfte, erhielt der Abschnitt hinauf zum Naturfreundehaus eine Asphaltdecke. So wird die teils steile Passage für Radfahrer deutlich sicherer und besser befahrbar. Das Projekt ist nur eines von vielen im Landkreis Landsberg.

