FC Scheuring feiert sein Jubiläum mit Sportgrößen von heute und früher

Mehrere Tage feiert der FC Scheuring sein 100-jähriges Bestehen. Jetzt gibt es auch eine eigene Hymne. Der Abschluss ist ein Stammtisch mit ehemaligen Spitzensportlern.

Monatelang bereitete sich der FC Scheuring auf seine mehrtägige Feier zum 100-jährigen Bestehen vor. Und auch wenn es viel Arbeit war: Sie hat sich gelohnt. Nicht nur, dass den Besucherinnen und Besuchern im Festzelt und auf dem Sportgelände ein attraktives Programm geboten wurde, dieses Fest hat gezeigt, welche Entwicklung der Verein in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat. Dennoch fiel das Fazit nicht nur positiv aus.

Bereits am Mittwoch waren die Vorbereitungen für das viertägige Fest in vollem Gange und Rudi Aumüller, Vorsitzender des FC Scheuring, hatte ein ebenso überraschendes wie freudiges Erlebnis. "Es kamen so viele Helfer beim Zeltaufbau, manche mussten wir wieder nach Hause schicken, da es keine Arbeit gab."

Der Zusammenhalt im Verein ist sehr gut

Dieses Fest habe gezeigt, dass der Zusammenhalt im Verein sehr gut sei. "Man wirbt durch so eine Feier zwar keine neuen Mitglieder, aber die vorhandenen schweißt es noch enger zusammen." Was ihn auch besonders freute: "Auch viele Neubürger und -bürgerinnen haben mitgeholfen, nicht nur die Alteingesessenen." Das Motto "Miteinander - Füreinander" wurde perfekt umgesetzt.

Wenn immer möglich im Festzelt dabei war Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl, der Schirmherr der Veranstaltung war. "Auch für die Gemeinde ist ein Verein wie der FC Scheuring wichtig. Es ist enorm, wie groß das Sportangebot ist", lobte Maisterl.

96 Bilder Impressionen zum Show-Nachmittag des FC Scheuring Foto: Christian Rudnik

Tatsächlich dürfte der FCS der einzige Verein im Landkreis sein, der Boxen im Angebot hat, auch Voltigieren und Tanzen sind bei einem FC nicht alltäglich. "Das ist mir auch wichtig, dass wir ein vielseitiges Angebot haben", betonte Rudi Aumüller. Zudem hat der FC Scheuring nun auch eine Vereinshymne, die zum Jubiläum präsentiert wurde. Das Blechtett aus Scheuring komponierte und textete die Hymne - auch eine Idee des Vorsitzenden.

Diese Abteilungen präsentierten sich bei einem kurzweiligen Showprogramm, das ebenfalls gut besucht war, wie auch der Gottesdienst am Vortag und das Bubble-Soccer-Turnier. Dennoch hätte sich Aumüller mehr Besucherinnen und Besucher gewünscht, "aber das liegt vielleicht auch der Zeit", räumte er ein. Selbes galt für das Jugend-Fußball-Turnier und die Abendveranstaltungen: Einige Plätze blieben im Festzelt stets leer.

Fußballlegende Jimmy Hartwig zeigt sein schauspielerisches Talent

Auch am Sonntag, als zu einem Sportstammtisch mit ehemaligen Spitzensportlern eingeladen wurde, dauerte es, ehe sich das Zelt langsam füllte. Vielseitig war die Runde zusammengestellt worden. Den Fußball vertaten Josef "Sepp" Steinberger, Fußball-Talentförderer, Christian Krieglmeier, Torhüter und ehemaliger Fußballprofi und Scheurings Erfolgstrainer Ferdl Sedlmeier. Nicht zu vergessen Fußballlegende Jimmy Hartwig, der sogar eine Gesangseinlage darbot.

Doch auch andere Sportarten wurden beleuchtet. Sportschützin Silvia Sperber-Seiderer, Olympiasiegerin von 1988, erzählte von ihren Erlebnissen, ebenso wie Margit Messelhäuser, die diesmal nicht als LT-Sportredakteurin, sondern als ehemalige Kanuslalom-Weltmeisterin aufs Podium durfte. Nicht fehlen durfte auch FCS-Vorsitzender Rudi Aumüller. Von einer ganz besonderen Fahrt auf dem Hockenheimring berichtete Toni Mang, mehrfacher Motorrad-Weltmeister: Er hatte schon mal eine Runde mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl gedreht, was sich als nicht ganz so einfach herausstellte.

Sportlerfrühschoppen mit (von links): Rudi Aumüller, Silvia Sperber-Seiderer, Ferdl Sedlmeier, Josef Steinberger, Moderator Egon Berghofer, Jimmy Hartwig, Anton Mang, Christian Kriglmeier, Margit Messelhäuser. Foto: Thorsten Jordan

Obwohl auch kritische Themen beleuchtet wurden, wie etwa das Thema Integration oder die enormen Geldsummen, die im Profi-Fußball im Spiel sind, blieb es auch dank Moderator Egon Berghofer, der perfekt vorbereitet war, ausgesprochen unterhaltsam. Dafür sorgte auch Jimmy Hartwig, der einmal mehr bewies, dass er sich auf der Bühne wohlfühlt. Vonseiten des Publikums kam die Frage, ob Hartwig denn mal für Scheuring spielen würde - das musste er zwar ausschließen, "aber als Co-Trainer komme ich mal", versprach er und warb auch gleich für das Bühnenstück, mit dem er auf Tournee geht. Und das er gerne in Scheuring aufführen würde.