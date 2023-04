Scheuring

Großbrand in Scheuring: Das ist die Brandursache

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheuring hat es gebrannt. Der Schaden geht in die Millionenhöhe.

Plus Einen Tag nach dem Brand auf einem Hof in Scheuring hat die Polizei den Grund für das ausgebrochene Feuer entdeckt.

Von Vanessa Polednia

Am Donnerstagnachmittag brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheuring ein Brand aus. Die Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen, Anwohnende sollten aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Vor Ort waren zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte, um das Feuer zu bekämpfen. Am Tag nach dem Brand teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Redaktion eine neue Information zur Brandursache mit.

So haben die ermittelnden Polizeikräfte bei einer Brandortbegehung am Freitag festgestellt, dass ein technischer Defekt an einem Fahrzeug den Brand verursacht hat.

