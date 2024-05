In Scheuring werden Wahlplakate beschädigt

Drei Männer beschädigen im Bereich der Scheuringer Hauptstraße Wahlplakate zweier Parteien. Als sie erwischt werden, fliehen sie in einem grauen Pkw.

Am Montagabend haben drei Männer im Bereich der Hauptstraße in Scheuring Wahlplakate beschädigt. Das meldet die Polizeiinspektion Landsberg in ihrem Pressebericht. Die Männer nahmen demnach die Wahlplakate von zwei verschiedenen Parteien ab, um diese zu zerstören.

Als sie gesehen wurden, flohen sie mit einem grauen VW mit Dillinger Kennzeichen. Je Plakat beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 15 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

