Bei Scheuring werden vier Katzenbabys ausgesetzt

Eine Frau findet vier Babykatzen am Waldrand und bringt sie ins Landsberger Tierheim. Wie es ihnen jetzt geht.

Sie sind unheimlich süß – und wurden von irgendjemandem einfach in einem Karton ausgesetzt: In Scheuring hat eine Frau am Waldrand vier Katzenbabys gefunden. Mittlerweile befinden sich die Tiere in der Obhut des Tierheims in Landsberg. Unsere Redaktion hat bei Detlef Großkopf, Vorsitzender des Landsberger Tierschutzvereins, nachgefragt, wie es den Tieren nun geht und was mit ihnen geschieht.

Laut Großkopf sind die vier schwarzen Katzenbabys alle ungefähr zwölf Wochen alt. Drei von ihnen sind weiblichen Geschlechts und eines ist männlich. Eine Frau habe sie am vergangenen Sonntag in einer Art Parkbucht an einem Waldrand nahe der Gemeinde Scheuring aufgefunden. „Sie hat sie richtigerweise sofort ins Tierheim gebracht“, sagt Großkopf. In solchen Fällen bestehe beispielsweise die Gefahr, dass die jungen Katzen dehydrieren könnten. Sie machten aber einen „fröhlichen Eindruck“, so der Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Sie sind aktuell in Quarantäne und werden auf Krankheiten untersucht. Ich glaube aber, dass sie gesund sind.“

Ausgesetzte Katzen: Es drohen hohe Bußgelder

In einem Facebookaufruf bittet Großkopf um sachdienliche Hinweise zu dem Fall. Das Landsberger Tierheim ist telefonisch unter der Nummer 08191/50110 erreichbar oder per E-Mail unter der Adresse office@tierheim-landsberg.de

Das Aussetzen einer Katze sei eine Ordnungswidrigkeit, sagt Detlef Großkopf, und werde – je nach Schweregrad – mit Geldbußen von bis zu 25.000 Euro belegt. „Wir haben leider mindestens zwei Mal im Jahr mit solchen Fällen zu tun.“ Auch Hunde oder Kaninchen würden von ihren Besitzerinnen oder Besitzern des Öfteren ausgesetzt.

Aktuell sei das Landsberger Tierheim mit knapp 100 Tieren voll ausgelastet. Dass auch alle Pensionsplätze belegt sind, hat laut Großkopf mit der Urlaubszeit zu tun.

