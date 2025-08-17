Leidenschaft für Kunst aus Glas

In zwei Gruppen aufgeteilt wurde von Katrin Engel-Meyer und Bernd Engel jeweils eine informative und abwechslungsreiche Führung durch die Glasmalerei Sattler in Scheuring geboten. Beide erzählten von ihren Anfängen, als sie im Jahre 2000 die von Norbert Sattler gegründete Glasmalerei mit Werkstatt und ein paar Mitarbeitern übernommen hatten.

Die Anfertigungen reichen von der traditionellen Bleiverglasung und Glasmalerei bis hin zu modernen, großflächigen Gestaltungen für Terrasse, Garten, Kirchen, Aussegnungshallen, Pflegeheimen und Kindergärten. Aber auch kleine, liebevoll gestaltete Alltagsgegenstände, Wandkreuze, Schmuck, Bilder und Dekorationen werden hergestellt. Ganz erstaunt waren die knapp 30 Teilnehmerinnen, mit welchem Aufwand alte Kirchenfenster von Frau Engel-Meyer restauriert werden . Bei gemütlichem Beisammensein mit erfrischenden Getränken und einer Brotzeit klang der kunstvolle Nachmittag im Gasthaus Klarer in Scheuring aus.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!