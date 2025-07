Messebauer expandiert auf früherem Gelände des Türen- und Fensterbauers Mursall

Das Familienunternehmen Mursall, Hersteller von Türen- und Fenstern, war früher der größte Arbeitgeber in Scheuring mit mehr als 50 Beschäftigten und besaß zeitweise eine Loge beim Bundesligisten FC Augsburg. Vom Unternehmen zeugt heute nur noch der Schriftzug am Gebäude. Die Firma musste, wie berichtet, im Jahr 2024 Insolvenz anmelden. Eingezogen in einen Teil der Räumlichkeiten am Ortsausgang Richtung Prittriching ist inzwischen ein europaweit tätiger Messebauer, der an dem Standort nun expandiert.

Die große Halle kommt auch noch dazu. Ein Viertel möchte der Messebauer untervermieten.

Das Unternehmen „Fair2impress“ hat Zlatko Kopic zusammen mit einem Geschäftspartner im Jahr 2017 gegründet, betreibt es aber inzwischen alleine. Dass der Firmensitz nach Scheuring verlegt wurde, hat mit Kapazitätsproblemen am vorherigen Standort zu tun. „Wir saßen vorher in Unterschweinbach in Landkreis Fürstenfeldbruck und hatten auch schon die Zusage, dort erweitern zu können, das hat dann aber doch nicht geklappt. Wir haben uns dann umgeschaut und sind in Scheuring fündig geworden.“ Statt 600 Quadratmeter in Unterscheinbach hat sein Unternehmen künftig 4000 Quadratmeter zur Verfügung, weil es nun noch eine große Halle hinzunimmt, die früher Mursall nutzte. „Ich nutze 75 Prozent, einen Teil werde ich untervermieten“, informiert Kopic.

Während der Corona-Pandemie baute er Läden um und Testzentren auf

Während der Corona-Pandemie habe er sich gut über Wasser halten können, obwohl die Messebranche komplett zum weggebrochen war, sagt Kopic. Er konnte seine Mitarbeiter weiterbeschäftigen, habe damals viel im Bereich Ladenausbau und Aufbau von Testzentren gemacht. 2022 sei es dann in seinem eigentlichen Geschäftsbereich „Vollgas wieder losgegangen.“

Er arbeitet vor allem als Subunternehmer für andere Messebauer oder im Auftrag von Agenturen. Für diese sind seine Mitarbeiter in ganz Europa unterwegs. In Stockholm war sein Team heuer mit fünf Sattelschleppern, in Mailand mit drei. Wien steht noch an und kommendes Jahr dann Lissabon. Drei Tage Aufbau, vier Tage Messe, ein Tag Abbau, das sei der häufigste Takt im Messegeschäft. Der Beruf sei abwechslungsreich, die Beschäftigten aber auch viel unterwegs, das erschwere die Suche nach Personal. Aktuell hat er sieben Festangestellte und kooperiert mit anderen Firmen, würde aber gerne den eigenen Stamm auf 15 Beschäftigte aufstocken.

Der Messerbauer ist nach Scheuring umgezogen, weil er dort ausreichend Platz hat.

Vor allem im Frühjahr und Herbst brummt das Geschäft, teils laufen Messen parallel. Während der Sommerferien und im Winter sei es hingegen ruhig. „Ich könnte noch viel mehr Kunden haben, die Anfragen sind da, aber ich muss es auch stemmen können“, sagt Kopic, der seit 20 Jahren in der Branche arbeitet und 2017 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Seine Firma arbeitete für Kunden auch schon auf großen deutschen Veranstaltungen wie der Sportmesse Fibo in Köln und der Internationalen Funkausstellung in Berlin, eine Technologie- und Industriemesse. Scheuring liege verkehrsgünstig, betont er. Die Messestandorte Nürnberg, München, Stuttgart und Friedrichshafen seien gut zu erreichen. „In Augsburg findet leider wenig statt“, bedauert der Geschäftsführer.

Investitionen sollen schnellere Reaktionen ermöglichen

In Scheuring will er auch investieren, um sich breiter aufzustellen. Für 180.000 Euro soll eine kleine Druckerei entstehen. Bisher könne er Stoffe und Folien bis zu 1,6 Meter beschriften, künftig dann bis zu 3,2 Meter. Auch eine Fräse zur Herstellung von Werbetechnik soll angeschafft werden. Weitere 150.000 Euro will er in eine Schreinerei stecken. „Wir arbeiten derzeit mit einem guten Schreiner aus Ried bei Friedberg zusammen. Wollen hier aber etwas unabhängiger werden. Messen beginnen oft montags. Da muss man im Ernstfall am Wochenende auch mal schnell reagieren können.“ Kleine Sachen kann er auch jetzt schon in Scheuring erledigen.

Früher arbeitete er viel mit Spahnplatten, die konnten nach der Messe nur noch entsorgt werden. Inzwischen ist er zu Stoffrahmen gewechselt. Auch um Themen wie die Bepflanzung kümmern sich seine Mitarbeiter, wenn dies vom Kunden gewünscht ist.