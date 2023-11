Scheuring/Prittriching

Vandalismus und Schmiererei an religiösen Stätten

Plus An der Lourdesgrotte in Scheuring kommt es seit Wochen immer wieder zu Vandalismus. Auch bei einer Kapelle in Prittriching gab es einen Vorfall.

Insgesamt 134 Jahre stand die Figur der heiligen Bernadette in der Lourdesgrotte in Scheuring und bettete die Muttergottes an. Seit einigen Tagen ist das nicht mehr der Fall. Sie wurde zerstört. Laut Bürgermeister Konrad Maisterl gibt es bei der Grotte seit einiger Zeit immer wieder Probleme, zuletzt am Sonntag. Auch bei einer Kapelle in Prittriching waren bislang unbekannte Täter zugange.

Scheurings Rathauschef ist sauer darüber, was seit einigen Wochen bei der Grotte passiert. Die Zerstörung der heiligen Bernadette sei nur der Höhepunkt des Vandalismus. "Dort werden LED-Lichter verwendet, die immer wieder zerstört und die Batterien in die Quelle geworfen werden", so Maisterl. Der Grund gehöre zwar der Kirche, die Gemeinde kümmere sich aber um die Grotte und habe ehrenamtliche Helfer. Laut Bürgermeister wurde auch Anzeige erstattet nach der Zerstörung der Figur. Maisterl bittet die Bürgerinnen und Bürger darum, ein wachsames Auge zu haben, damit der Vandalismus aufhöre. "Ich muss mit den Betreuerinnen der Grotte über die nächsten Schritte reden. Ich hoffe, dass ein Restaurator die heilige Bernadette wieder reparieren kann. Sie gehört an diesen Platz."

