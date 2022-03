Scheuring: Rennradfahrer wird bei Unfall verletzt

Eine Autofahrerin übersieht in Scheuring einen Rennradfahrer. Der Mann prallt mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wird anschließend ins Klinikum gebracht.

Bei Scheuring ist am Freitagmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Autofahrerin aus Kaufering die Staatsstraße 2027 von Scheuring kommend nach Beuerbach überqueren, übersah dabei jedoch einen von rechts kommenden, auf der Staatsstraße fahrenden Rennradfahrer aus dem nördlichen Landkreis Landsberg. Der Mann prallte gegen die Beifahrertür und mit seinem Kopf zusätzlich gegen die Windschutzscheibe des Pkw.

Bei dem Radfahrer werden im Klinikum diverse Prellungen festgestellt

Der Radfahrer kam anschließend zur ärztlichen Behandlung in das Klinikum Landsberg, wo diverse Prellungen am Körper sowie eine Schädelprellung festgestellt wurden. Da der Rennradfahrer einen Helm getragen hatte, erlitt er durch den Aufprall auf der Windschutzscheibe keine schwereren Verletzungen am Kopf, so die Polizei. (lt)

Lesen Sie dazu auch