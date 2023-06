Scheuring

06:00 Uhr

Scheuringer Landwirt bietet jetzt sein eigenes Bier an

Franz-Paul Grabmaier lässt von seiner Gerste in der Brauerei in Holzhausen die Sorten Scheuringer Hell und Scheuringer Weißbier herstellen.

Plus Die Familie Grabmaier aus Scheuring verkauft jetzt ihr eigenes Bier. Der Weg dorthin war steinig. Ähnliche Erfahrungen machten sie zuvor bereits beim Ur-Weizen.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Franz-Paul Grabmaier und seine Frau Daniela sind Landwirte im Nebenerwerb und probieren immer mal wieder etwas Neues aus. Diesmal ist es ein Bier, das mit ihrer Gerste hergestellt wird. Bis die ersten Flaschen der Sorten Scheuringer Hell und Scheuringer Weizen daheim auf dem Tisch standen, war es ein steiniger Weg.

Die Ideen habe meist seine Frau, er selbst sei oft zunächst nicht so überzeugt, gibt Franz-Paul Grabmaier zu. "Meist ist es dann aber am Ende doch richtig." Die Idee mit dem Bier kam vor zwei Jahren auf. Hoffnungsvoll wandte sich die Familie an den Brauerbund, um Kooperationspartner zu finden. Das Ergebnis war aber ernüchternd, erinnert sich der 48-Jährige. "Wir wurden von einem zum anderen verwiesen." Für viele war die Menge, die produziert werden sollte, zu gering und wirtschaftlich unattraktiv.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen