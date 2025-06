Sparkasse Landsberg-Dießen unterstützt Fußballturnier der Grundschulen

Der Arbeitskreis Schulsport im Landkreis Landsberg kann sich auch in diesem Jahr wieder auf die bewährte Unterstützung der Sparkasse Landsberg-Dießen verlassen. Seit vielen Jahren begleitet das größte Kreditinstitut im Landkreis als verlässlicher Partner die vielfältigen Aktivitäten des Arbeitskreises, der sich für die Förderung des Schulsports einsetzt. Er koordiniert schulübergreifende Sportveranstaltungen, organisiert Turniere sowie Wettbewerbe und setzt sich für eine nachhaltige und Bewegung fördernde Schulkultur ein.

Ein besonderes Highlight war kürzlich das Fußballturnier der Grundschulen, das auf dem Sportgelände des FC Scheuring stattfand. Insgesamt 13 Grundschulteams traten in zwei Gruppen gegeneinander an. In der Gruppe Süd überzeugte die Grundschule Fuchstal mit einem starken Auftritt und sicherte sich den ersten Platz. Platz zwei ging an die Grundschule Denklingen, gefolgt von der Grundschule Utting auf Rang drei. In der Gruppe Nord konnte sich die Grundschule Weil durchsetzen und den Turniersieg feiern. Auf den weiteren Plätzen landeten die Platanenschule Landsberg (2. Platz) und die Grundschule Scheuring (3. Platz).

Im Rahmen der Siegerehrung überreichte Petra Iral, Individualkundenberaterin der Sparkasse Landsberg-Dießen, Urkunden und Pokale an die teilnehmenden Mannschaften. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Fairness die Kinder bei der Sache sind. Die Sparkasse ist stolz, solche Veranstaltungen unterstützen zu dürfen“, so Iral. Mit ihrem großen Engagement für den Schul-, Jugend- und Breitensport trägt die Sparkasse dazu bei, dass wichtige Werte wie Teamgeist, Bewegung und Zusammenhalt schon früh gefördert werden.

